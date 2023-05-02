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Уткин Петр Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уткин
Имя
Петр
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12395. УТКИН ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 38 л., Тамбовск. у., Токаревск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 1 м. П. в. з. с. 11/ІХ—24.

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