Кривов Порфирий Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривов
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7046. КРИВОВ ПОРФИРИЙ ЕФИМОВИЧ, 33 л., Чистопольск. у., Боярск. в., д. Николаевский-Баран, Самарск. Губсуд, Ст. ст. 114а, 180 п. «б», 189, Лип. св. 2 г., Исп. 31 марта 923.
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