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Божанов Петр Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Божанов
Имя
Петр
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130165. БОЖАНОВЪ, ПЕТРЪ НИКОЛАевъ. Мщ. г. Одессы, 22 л.; — Одесск. О. С. 25 Авг. 909, 9, 114, 1 ч. 1655 и 1659¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909. | 909 20531 169 М. | 907 38083 169 М. | 908 14636 169 М. | 906 16481 169 М.

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