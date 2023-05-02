Шарапов Николай Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарапов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11905. ШАРАПОВ, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Жиздры; — Н. С. 7 уч. Болховск. окр. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 3 м. и 22 д. пр. з. Исп. 10 марта 920.
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