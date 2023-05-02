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Скуридин Алексей Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скуридин
Имя
Алексей
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
05 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11917. Скуридин Алексей Леонтьевич, 29 л., Орловск. г., Елецк. у., Афанасьевск. в., д. Талыково. Н. С. г. Ефремова. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5 апр. 926.

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