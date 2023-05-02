Федоров Петр Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140459. ФЕДОРОВЪ, ПЕТРЪ КУЗЬМИНЪ. К. изъ сс.-п. Александров., на остр. Сахалинѣ, окр., 33 л., рд. Новогригорьевск. у., въ в. и с. Архангельскомъ; — М. С. 10 уч. Владивостокск. О. С. 20 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Сент. 909. | 900 110829 1632 У. | 98 20438 169 М. | 96 7697 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.