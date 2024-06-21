Битеев Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Битеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130065. бИТЕЕВЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАевъ. К. Темников. у., Бедишск. в., с. Иванкова, 24 л.; — Владикавказ. О. С. 8 Іюня 909, 134, 135, 1666 и 1681 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. въ Сент. 909.
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