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Битеев Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Битеев
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130065. бИТЕЕВЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАевъ. К. Темников. у., Бедишск. в., с. Иванкова, 24 л.; — Владикавказ. О. С. 8 Іюня 909, 134, 135, 1666 и 1681 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. въ Сент. 909.

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