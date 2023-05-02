Гронвальд Антон-Витаквс Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гронвальд
- Имя
- Антон-Витаквс
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100750. ГРОНВАЛЬДЪ, АНТОНЪ-ВИТАКВСЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Грунваль). К. Сохачевск. у., гм. Иловъ, д. Бржозовъ-Старый, 51 г., рд. Сѣрадзк. у., въ д. Позернице; — Варшав. О. С., 134, 135, 2 ч.1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Апр. 909. 903 95321 1655 У. | 99 72913 170 М. | 901 46949 170 М. | 95 38202 169 М.
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