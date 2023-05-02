Афонина Мария Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афонина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12946. АФОНИНА, МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 25 л. Гр. Краснослободск. у., Базарно-Дубровск. в. и с.; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м., с зач. 17 д. пр. з. Исп. 21 нояб. 920.
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