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Матвеев Кирилл Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Кирилл
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
17089. МАТВЕЕВ, КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ, 47 л. Гр. Новосильск. у., Перестрожск. в., д. Мининой; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Спекул., лиш. св. 3 г. условно, с пр. р. 2 г., по амн. от нак. освоб.

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