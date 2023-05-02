Матвеев Кирилл Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17089. МАТВЕЕВ, КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ, 47 л. Гр. Новосильск. у., Перестрожск. в., д. Мининой; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Спекул., лиш. св. 3 г. условно, с пр. р. 2 г., по амн. от нак. освоб.
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