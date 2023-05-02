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Клабуков Доментий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клабуков
Имя
Доментий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5978. КЛАБУКОВ ДОМЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 18 л.,Славгородск. у., Тополинск. в. и с., Омск. Губсуд, Ст. ст. 142, 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 л., Исп. 30 июня 923.

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