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Кузьмин Семен Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Семен
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7439. КУЗЬМИН СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 49 л., Данковск. у., Кудрявск, в., д. Осиновой-Горы. Рязанск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 июня 923.

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