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Смирнов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9196. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 52 л., Александровск. у., Гидуновск. в. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 187, лиш. св. 1 ½ г. Исп. в декабре 923.

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