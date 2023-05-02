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Барский Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барский
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
699. БАРСКИЙ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Краснодарок, отд., ст. Пластуновской. Куб.-Чер. Облсуд. Ст. 169, лиш. св. 1 г. 11 м. 26 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 июня 923.

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