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Артемьева Татьяна Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьева
Имя
Татьяна
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
28 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
21499. АРТЕМЬЕВА, ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 21 г. Гр. Лужск. у., Городенск. в., д. Батицкой; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 28 апр. 920.

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