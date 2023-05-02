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Несытых Петр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Несытых
Имя
Петр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9959. НЕСЫТЫХ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, 17 л., Камышловск. у., Чунинск. в. и с. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 155, 169, лиш. св. 3 г. Исп. 20 окт. 923.

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