Панне Петр-Карл Ансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панне
- Имя
- Петр-Карл
- Отчество
- Ансов
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8993/а. ПАННЕ, ПЕТРЪ-КАРЛЪ АНСОВЪ (онъ же Папъ и Пигать), 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Добленск. у., Нейбергфридск. в.; — Рижск. О. С., 4 Нояб. 910, 152¹, 13 и 3 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 14 Дек. 910. | 907 16767 2 ч. 1655 У. | 96 19363 1642 У. | 905 33405 1655 У. | 95 20604 172 М. | 900 102413 1647 У. | 94 13501 169 М. | 99 68795 172 М. | 93 52195 172 М. | 99 5480 1655 У. | 92 101941 169 М. | 97 71710 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.