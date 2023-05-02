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Токарев Михаил Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарев
Имя
Михаил
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
02 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
107703. ТОКАРЕВЪ, МИХАИЛЪ НИКОлаевъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Свіяжска; — Пермск. О. С., 7 Мая 911, 152, 977 и 1 ч. 1645 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 44139, арест. отд. 5 л. Исп. 2 Іюля 911. | 905 36068 169 М. | 93 15762 170 М. | 900 109548 2 ч. 1655 У. | 92 103413 169 М. | 95 29096 1 ч. 1655 У.

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