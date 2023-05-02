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Гейка Михаил Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гейка
Имя
Михаил
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
131267. ГЕЙКА, МИХАИЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Суджан. у., г. Мирополя, 21 г.; — З. Н. 2 уч. Суджан. у. 11 Сент. 909, 4 п. 14, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 11 Сент. 909. | 907 30550 169 М.

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