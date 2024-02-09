Артемьева Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева Евдокия Федорова

Артемьева Евдокия Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьева
Имя
Евдокия
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129623. АРТЕМЬЕВА, ЕВДОКІЯ ФЕДОРОВА. К. Ярослав. у., Норск. в., д. Бекреневой, 14 л.; — Г. С. 3 уч. г. Ярославля 9 Окт. 909, 6, 11, 12, 6 п. 13 и 169 М., арестн. домъ 1½ м. Исп. 9 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close