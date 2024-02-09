Артемьева Евдокия Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129623. АРТЕМЬЕВА, ЕВДОКІЯ ФЕДОРОВА. К. Ярослав. у., Норск. в., д. Бекреневой, 14 л.; — Г. С. 3 уч. г. Ярославля 9 Окт. 909, 6, 11, 12, 6 п. 13 и 169 М., арестн. домъ 1½ м. Исп. 9 Окт. 909.
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