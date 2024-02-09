Гаврилов Егор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Егор
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18833. ГАВРИЛОВЪ, Егоръ. Кр. Тарусск. у., Троицк. в., д. Кременки (торгов.), 24 л.; приг. М. С. Город. уч. г. Москвы, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 13 Дек. 1886 г.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1862
16.05.1893