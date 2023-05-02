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Самохина Анастасия Егорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самохина
Имя
Анастасия
Отчество
Егорова
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
50279. САМОХИНА, АНАСТАСІЯ ЕГОРОВА. К. Епифан. у., Бобриковск. в., д. Дубовато, 15½ л.; — 3. Н. 4 уч. Епифан. у., 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. свящ. Спасскаго до 17 л. возр. Исп. 28 Мая 905.

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