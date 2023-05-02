Шержаков Егор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шержаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12013. ШЕРЖАКОВ, ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, 49 л. Гр. Вяземск. у., Жилинск. в., д. Бокамово; — Н. С. 2 отд. Пресненск. р. г. Москвы. Пользов. чуж. докум. и спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 4 июня 920.
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