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Бочаров Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочаров
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
394. БОЧАРОВ, СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л. Гр. Чернск. у., Троицко-Бачуринск. в., с. Жерлово;—Тульск. ГубРевтриб. Ст. 116, лиш. св. 2 ½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 дек. 922

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