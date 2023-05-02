Аксенов Михаил Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 346. АКСЕНОВЪ, МИХАИЛЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Ишимск. у., Абатск. в., д. Рѣчкуновой, 55 л., ря. Пензен. у., Борисовск. в.. въ с. Каменкѣ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 169, 6 п. 170, 1 п. 1701 и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 8 Дек. 908. | 900 8271 169 М. | 94 76513 169 М. | 96 79332 1655 У. | 92 97691 169 М.
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