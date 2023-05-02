Беляков Василий Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2175. БЕЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 16 л., Бежецк. у., Мотоловск. в., д. Ромашки. Тверск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 2 м. 20 д. и пор. пр 2 г. Приг. вступил в закон. силу 18 июня 924.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.