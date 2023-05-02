Лазарев Александр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазарев
- Имя
- Александр
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5840. ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР, 23 л., Юрьев-Польск. у., Городищенск. в., д. С.-Голенищева. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 11/ѴІ—24.
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