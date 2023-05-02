Калинник Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинник
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5378. КАЛИННИК ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 30 л., Старорусск. у., Коростынск. в., д. Заклинье. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 92, 116, 189, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 17 дек. 924.
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