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Калинник Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинник
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5378. КАЛИННИК ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 30 л., Старорусск. у., Коростынск. в., д. Заклинье. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 92, 116, 189, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 17 дек. 924.

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