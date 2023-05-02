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Тарасенко Моисей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарасенко
Имя
Моисей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
3268. ТАРАСЕНКО, МОИСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 46 л. Гр. Ялуторовск. у., Пятковск. в., д. Масловой;—Н. С. 2 уч. Ялуторовск. у. Кража, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 окт. 922.

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