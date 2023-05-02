Воробьев Николай Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18727. ВОРОБЬЕВЪ, Николай Сидоровъ. Кр. Новоторж. у., Кузовск. в., д. Капустиной (извощ.), 27 л.; приг. С.-П.-бург. Ст. М. С. 17 уч. (во 2 р.), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 17 Янв. 1887 г.
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