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Забродин Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забродин
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
25 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4736. ЗАБРОДИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 38 л., Арзамасск. у., Семеновск. в., с. Б.-Туманово. Нижегродск. Губсуд. Ст. 83 ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 апр. 923.

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