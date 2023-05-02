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Воловик Василий Давыдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воловик
Имя
Василий
Отчество
Давыдов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45842. ВОЛОВИКЪ, ВАСИЛІЙ ДАВЫДОВЪ. Мщ. г. Миргорода, 30 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 9 Іюня 905.

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