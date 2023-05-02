Воловик Василий Давыдов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воловик
- Имя
- Василий
- Отчество
- Давыдов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45842. ВОЛОВИКЪ, ВАСИЛІЙ ДАВЫДОВЪ. Мщ. г. Миргорода, 30 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 9 Іюня 905.
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