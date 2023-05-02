Глаголев Дмитрий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глаголев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92876. ГЛАГОЛЕВЪ, ДМИТРІЙ НИКОлаевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. см. лич. поч. граж., рд. Старобѣльск. у., въ в. и сл. Трехъизбенкахъ; — Харьков. О. С., 23 Сент. 910, 152, 152¹, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 1 11544, арест. отд. 2½ г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 7 Янв. 911. | 13 Дек. 906 г. Харьковск. О. С., 1654¹ У., арест. отд. 2 г. | 904 40413 169 М. | 902 62337 169 М. | 903 94986 170¹ М.
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