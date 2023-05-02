Гаркунов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаркунов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1688. ГАРКУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 27 л., б. Екатеринбургск. у., Гробовск. в. и с. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 149, 1 ч. 157, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 21/Ѵ—24.
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