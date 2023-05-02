Афанасьев Егор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15401. АФАНАСЬЕВЪ, ЕГОРЪ МИХАЙЛОВЪ, 37 л. Сс.-п. Верхолен. у., Манзурск. в., д. Самодуровки, изъ мщ. г. Астрахани; — Самар. О. С., 29 Окт. 910, 1 ч. 313, 977 и 1 ч. 1647 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 25 Дек. 910. | 906 26604 1490 У. | 902 479 1647 У. | 904 47545 309 У. | 900 25872 1647 У.
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