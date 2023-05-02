Абдулхаликов Фазлыахмет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдулхаликов
- Имя
- Фазлыахмет
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129242. АБДУЛХАЛИкоВЪ, ФАЗЛЫАХметъ. м. Бирск. у., Верхне-Татышлинск. в., д. Бедряша, 27 л.; — Уфимск. О. С. 1 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1614 У., арест. отд. 3 г. Исп. 16 Окт. 909.
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