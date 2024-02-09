Казаков Иван Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65233. КАЗАКОВЪ, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. К. Верейск. у., Ташировск. в., д. Бѣликова, 20 л.; — З. Н. 3 уч. Верейск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Авг. 907.
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