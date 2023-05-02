Шестов Федор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14814. Шестов Федор Петров., 22 л., Кокчетавск. у., Володарск. в., с. Во< кресенского. Акмолинск. Г. С. Ст. 136, л. с. 6 л. 10 окт. 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.