Голиков Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3079. ГОЛИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Подольск. у., Кленовск. в., д. Чегодаево. В. Т. 2 стр. корп. Ст. 205, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 авг. 923.
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