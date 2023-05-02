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Голиков Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голиков
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
16 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
3079. ГОЛИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Подольск. у., Кленовск. в., д. Чегодаево. В. Т. 2 стр. корп. Ст. 205, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 авг. 923.

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