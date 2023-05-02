Протащик Иосиф Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Протащик
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9173. ПРОТАЩИК ИОСИФ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 23 л., б. Минск. г., Слуцк. у., Тимковск. в., д. Савичи. В. Т. 5 стр. корп. Ст. 205в, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 2 авг. 924.
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