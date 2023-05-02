Филатов Кондратий Дементьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Дементьев
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140526. ФИЛАТОВЪ, КОНДРАТІЙ ДЕМЕНТЬЕВЪ. К. Пронск. у., Тырновск. в., д. Старой-Дубровы, 45 л.; — У. Чл. О. С. по Пронск. у. 13 Окт. 909, 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 13 Окт. 909. | 905 71331 169 М. | 900 23105 172 М. | 99 51165 169 М.
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