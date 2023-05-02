Новиков Петр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6042. НОВИКОВ, ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л. Гр. Тульск. у., Сергиевск, в., д. Кашиновой;— Тульск. Ревтриб. Дезерт., лиш. св. а 1 г. Исп. 26 июля 921.
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