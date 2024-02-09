Яковлев Алексей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108799. ЯКОВЛЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ЯКОВлевъ, 20 л. К. Боровичск. у., Десято-Пятницк. в., д. Дудкиной; — Новгородск. О. С., 4 Мая 911, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Валдайск. у. отъ 15 Дек. 909 г. (1 и 3 п. 170 М., тюр. 8 м.), тюр. 1½ г. Исп. 23 Іюля, счит. ср. съ 4 Мая 911. | 909 47221 1651 У. | 908 117994 169 М.
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