Десятниченко Платон Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Десятниченко
- Имя
- Платон
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14619. ДЕСЯТНИЧЕНКО, ПЛАТОН ОСИПОВИЧ, 60 л. Гр. Н.-Николаевск. у., Сорокомышинск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Н.-Николаевск. у. Хран. самог. аппар., пр. р. 3 г. Исп. 5 окт. 920.
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