Абушинов Баран Цеден
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абушинов
- Имя
- Баран
- Отчество
- Цеден
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100337. АБУШИНОВЪ, БАРАНЪ (БАрынъ) Цеденъ (Церенъ Бакуновъ), 42 л. Каз. ст. Платовской, Сальск. окр.; — Новочеркасск. О. С., 26 Мая 911, 152 и посл. ч. 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 71936, арест. отд. 3 г. Исп. 28 Іюня 911. | 28 Апр. 97 г. М. С. 5 уч. 1 Донск. окр., 169 М., тюр. 4 м.
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