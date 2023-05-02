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Андреев Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
09 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
678. Андреев Василий Яковлевич, 24 л., Смоленск. г., Вяземск. у., Семлевск. в., д. Варыкино В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 2 ч. 4, 6, 1 ч. 10 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 9 июня 926.

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