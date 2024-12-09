Виноградова Серафима Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградова
- Имя
- Серафима
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101385. ВИНОГРАДОВА, СЕРАФИМА ВАсильева, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Скопин. у., Маклаковск. в., с. Невзорова; — З. Н. 3 уч. Пронск. у., 14 Іюля 911, 161 и 169 М., тюр. 6 м., съ зач. 3 н. предв. заключ. Исп. 14 Іюля 911. | 906 85003 225 У. | 98 5607 170 М. | 904 71529 172 М. | 94 9321 169 М.
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