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Байриков Иван Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байриков
Имя
Иван
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
333. Байриков Иван Емельянович, 18 л., г. Тифлиса. В. Т. 2 Кавказск. див. Ст. ст. 7, 1 ч. 10. П. В. П. 222 УК., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 2/ХІІ—26.

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