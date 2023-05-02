Байриков Иван Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байриков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 333. Байриков Иван Емельянович, 18 л., г. Тифлиса. В. Т. 2 Кавказск. див. Ст. ст. 7, 1 ч. 10. П. В. П. 222 УК., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 2/ХІІ—26.
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