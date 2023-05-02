Керсанов Яков Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Керсанов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5846. КЕРСАНОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ, 57 л., Перемышльск. у., Пятницк. в., Ново-Николаевск. Губсуд, Ст. 180 п. «з», лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 23 мая 923.
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