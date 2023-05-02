Никишев Емельян Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никишев
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17599. НИКИШЕВ, ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ, 33 л. Гр. Омск. у., Лосевск. в., с. Полято-Слободского; — Н. С. 3 уч. Омск. у. Должн. прест., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам., пр. р. 1 м. Исп. 20 авг. 920.
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