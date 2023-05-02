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Никишев Емельян Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никишев
Имя
Емельян
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
17599. НИКИШЕВ, ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ, 33 л. Гр. Омск. у., Лосевск. в., с. Полято-Слободского; — Н. С. 3 уч. Омск. у. Должн. прест., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам., пр. р. 1 м. Исп. 20 авг. 920.

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